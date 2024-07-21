CNN: Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

Смена тона президента Украины Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, вероятно, стала реакцией на события, происходящие в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал себе в напарники противника поддержки Киева Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.

Согласно сведениям телеканала, сейчас Киев сталкивается не только со сложной ситуацией на фронте, но и с политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны западных союзников Украины, в том числе США.

CNN: Зеленский намекнул на переговоры с Россией из-за проблем на фронте

Как отметил в интервью CNN Хербст, Зеленский, возможно, пытался наладить контакт с потенциальной будущей администрацией Трампа, говоря о готовности вести переговоры.

15 июля Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

Накануне Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Зеленским, и назвал беседу с украинским президентом "очень хорошей". Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. На предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп обещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года.