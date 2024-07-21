CNN: Зеленский намекнул на переговоры с Россией из-за проблем на фронте
Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывшего американского посла на Украине Джона Хербста.
Дипломат предположил, что недавний телефонный разговор украинского президента с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом - это сигнал, который Киев посылает будущему хозяину Белого дома.
"Зеленский дает понять, что он готов к переговорам (с Россией), если сделка будет справедливой", - поделился своим мнением Хербст.
Журналисты американского телеканала считают, что намеки украинского лидера на готовность к переговорам связаны с двойным ударом по Киеву: сложной ситуацией на фронте и возможной победой на выборах в США республиканца Трампа, который обещал урезать помощь Украине.
CNN: Зеленский пытается наладить контакт с Трампом
Бывший посол США в Киеве отметил, что Зеленский реагирует на последние события в Соединенных Штатах. Напомним, вице-президентом может стать Джей Ди Вэнс - ярый противник оказания поддержки Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский, комментируя свой телефонный разговор с Трампом, назвал республиканца президентом США. Также украинский лидер собирается лично встретиться с американским политиком, чтобы обсудить "честный и продолжительный мир".