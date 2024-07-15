Кеннеди-младший встретился с Трампом

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился со своим соперником и экс-главой страны Дональдом Трампом. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Кеннеди-младший Стефани Спир.

По ее словам, темой обсуждения стало «национальное единство». Спир отметила, что Кеннеди-младший в дальнейшем рассчитывает также встретиться с лидерами Демократической партии.

«Нет, он не выходит из гонки», — добавила она.



Ранее Кеннеди-младший назвал действия Конгресса США и администрации президента Джо Байдена на Украине «безумием» и призвал сделать все, чтобы не допустить столкновения Соединенных Штатов с «противниками, обладающими ядерными арсеналами».