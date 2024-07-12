Кеннеди-младший описал действия США на Украине одним словом

Действия Конгресса США и администрации американского президента Джо Байдена на Украине являются «безумием». Об этом заявил кандидат в главы Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший, передает «РИА Новости».

По его мнению, если конфликт на Украине распространится на Европу и превратится в полномасштабный обмен ядерными ударами, то это «отчасти произойдет из-за США, вливающих оружие в этот конфликт». На этом фоне Кеннеди-младший назвал поведение Конгресса и Белого дома «безумием».

В заключение он призвал Вашингтон сделать все возможное, чтобы не допустить столкновения США с «противниками, обладающими могучими ядерными арсеналами».