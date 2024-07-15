Трамп назвал кандидата в вице-президенты

Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего кандидата в вице-президенты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение политика в социальной сети Truth Social.

Кандидатом на должность вице-президента Трампа стал 39-летний Джеймс Дэвид Вэнс — сенатор от штата Огайо.

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трамп.



Трамп назвал следующего политика, которому грозит покушение

До выборов в президенты США в 2016 году (на которых победил Трамп) Вэнс критиковал представителя республиканцев, однако после переменил свое мнение и выступил с его поддержкой в 2020-году. Кроме того, с 2023 года Вэнс занимает пост сенатора от республиканцев в штате Огайо. В США он также известен как автор бестселлера «Деревенская элегия».

Ранее Илон Маск раскритиковал статью Wall Street Journal о покушении на Трампа.