Илон Маск раскритиковал статью Wall Street Journal о покушении на Трампа

Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск раскритиковал статью газеты Wall Street Journal о покушении на экс-президента Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Свое сообщение Маск оставил под постом миллиардера Дэвида Сакса о том, что в своей статьей Wall Street Journal ошибочно сообщают о расколе в американском обществе. По мнению Сакса, американцы, напротив, едины в своем осуждении попытки убийства политика. К этим словам и присоединился Илон Маск — он призвал руководство газеты навести порядок в издании.

«Если и есть какая-либо новостная организация на Земле, которая должна беззастенчиво выступать за капитализм, так это Wall Street Journal, ради всего святого!», — написал он.



14 июля во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на бывшего президента было совершено покушение. Пуля задела ухо политика, но здоровью Трампа ничего не угрожает. В результате был убит один из сторонников бывшего президента, еще двое получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован.