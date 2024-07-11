Орбан встретится с Трампом во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) после саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью поиска путей урегулирования ситуации на Украине. 5 июля он обсудил в Москве с президентом России Владимиром Путиным возможные условия для начала переговоров о мире. За три дня до этого он побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. После поездок в Киев и Москву Орбан посетил Пекин и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава правительства заверил, что намерен продолжить свою миротворческую миссию и, в частности, использовать для этого пребывание в Вашингтоне на саммите НАТО.

Орбан обвинил НАТО в отходе от первоначальных целей

Один из источников агентства подчеркнул, что Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной.

Другие подробности предстоящей встречи не раскрываются.