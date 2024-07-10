Орбан обвинил НАТО в отходе от первоначальных целей

Североатлантический альянс постепенно отходит от целей, которые были заявлены при создании организации 75 лет назад, заявил в соцсетях перед саммитом НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости».

Орбан напомнил, что альянс был создан с целью защиты безопасности своих членов.

«Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией», — пояснил премьер.



По его мнению, об этом свидетельствует то, что блок «берет на себя всё более активную роль» в украинском конфликте. Он добавил, что действия альянса опасны и безответственны.

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Никто из стран-членов НАТО не видит, куда текущая политика может завести в дальнейшем, констатировал Орбан.