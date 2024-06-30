Норвегия присоединилась к 14 пакету санкций против РФ

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Норвегия присоединилась к 14 пакету антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает МИД скандинавской страны.

«Норвегия согласовала 14-й пакет санкций ЕС в отношении России. Началась работа по включению санкций в норвежское законодательство», — сказано в сообщении.



Отмечается, что у ЦБ РФ нет активов в Норвегии, но необходима «правовая основа» для направления Киеву доходов от российских средств.

Евросоюз на этой неделе утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Он включает ограничения на транзит российского газа, запрет на вещание в ЕС ряда российских СМИ и ограничительные меры в отношении 116 россиян.

В МИД РФ заявили, что намерения ЕС подорвать российскую экономику постоянно проваливаются.