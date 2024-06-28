Захарова рассказала о влиянии санкций на российскую экономику

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение 14-го пакета антироссийских санкций. Ответ дипломата доступен на официальном сайте российского МИД.

По мнению Захаровой, предыдущие пакеты европейских санкции провалились и не смогли подорвать российскую экономику. Кроме того, дипломат также считает, что ограничительные меры Евросоюза не смогли повлиять и на сплоченность российского народа.

«Все ранее принятые Брюсселем санкции провалились. Вопреки расчетам есовских “стратегов”, они так и не смогли подорвать российскую экономику и уж тем более разрушить сплоченность нашего народа перед лицом внешней угрозы со стороны США и их приспешников», — заявила она.



Напомним, что 24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа, запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ, а также ограничительные меры в отношении 116 россиян.