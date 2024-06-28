Байден отказался «преклоняться» перед Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что собирается «противостоять» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время выступления на митинге своих сторонников в Северной Каролине. По словам Байдена, в случае победы на президентских выборах, он собирается, «в отличии от Трампа», оппонировать Путину. Кроме того, Байден вновь назвал российского президента «диктатором».

«В отличие от того другого парня, мы будем противостоять диктаторам, таким как Путин, потому что Америка не преклонится ни перед кем. Ни перед кем и никогда», — заявил он.



Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Джо Байден вряд ли может на достойном уровне вести переговоры с мировыми лидерами.