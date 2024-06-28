В США усомнились в способности Байдена говорить с мировыми лидерами

Бывший пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Джо Байден вряд ли может на достойном уровне вести переговоры с мировыми лидерами. Об этом она написала в социальной сети X.

К такому выводу Макинани пришла после просмотра предвыборных дебатов Байдена и Трампа. По ее мнению, действующий президент показал себя никудышным оратором.

«Закройте глаза. Послушайте эти дебаты. А теперь попробуйте представить себе Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным или Си Цзиньпином», — написала она.



Напомним, что ранее в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение именно Трампу.