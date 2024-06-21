Полиция оцепила место выброса химикатов в Сену

Сотрудники полиции во Франции поставили оцепление на место выброса в реку Сену неизвестных химикатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что опасные выбросы доберутся до Парижа уже через несколько дней. Это может помешать проведению Олимпиады-2024.

При этом ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что власти обеспокоены из-за возможности терактов, связанных с проведением Олимпийских игр. По его словам, полиция уже разработала планы по обеспечению безопасности, в том числе на случай бактериологических и химических угроз.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго объявила о переносе акции купания в Сене, которая должна была продемонстрировать безопасность воды в реке для спортсменов.