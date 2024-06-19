В Париже перенесли купание политиков в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о переносе акции купания в реке Сене. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально купание должно было состояться 23 июня. При этом точную дату переноса Идальго не назвала — по ее словам, купание состоится 15-17 июля, в зависимости от погоды.

«Мы решили не делать этого в период парламентских выборов. Это произойдет после 14 июля: либо в один из трех дней с 15 по 17 июля, либо спустя неделю, в зависимости от погоды, но обязательно перед церемонией открытия Олимпиады», — сообщила мэр.



Напомним, что акция призвана доказать, что вода в городской реке пригодна для купания. Для этих целей мэр Парижа и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали совершить совместный заплыв по Сене.

Позже глава МОК выразил желание также принять участие в акции.