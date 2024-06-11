В Штабе по переизбранию Дональда Трампа прокомментировали обвинительный приговор сыну президента США Джо Байдену Хантеру. Там дело назвали отвлечением внимания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба в социальных сетях.

По мнению представителей штаба Трампа, судебный процесс в отношении Хантера является попыткой отвлечь внимание общественности от коррупции семьи Байдена. Там также добавили, что Байден на самом деле управляет криминальной империей, которая «продает правительственный доступ».

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«Этот суд был лишь отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байдена, который заработал десятки миллионов долларов из Китая, России и Украины», — сообщили в штабе Трампа.



Ранее присяжные в штате Делавэр вынесли Хантеру Байдену обвинение в незаконном хранении и приобретении оружия.