Присяжные вынесли вердикт по делу сына Байдена

Присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера и признали его виновным в трех уголовных преступлениях. Lenta.ru

Журналисты отмечают, что Хантер Байден во время зачитывания вердикта «смотрел прямо» и «почти не проявлял эмоций». В здании суда сейчас находится как сам Байден, так и его жена Мелисса Коэн Байден. RT на русском

54-летний Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним, что является нарушением федерального закона. Он не признал себя виновным по трем пунктам обвинения, хотя открыто говорил о своей борьбе с зависимостью от алкоголя и кокаина. Первые два пункта обвинения связаны с самой покупкой оружия, третий — владение оружием. В случае признания вины Хантера Байдена по всем трем пунктам обвинения ему грозит до 25 лет тюремного заключения. Газета.Ru