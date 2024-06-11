Американский эксперт оценил вероятность тюремного срока для Хантера Байдена

Экс-прокурор и доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт оценил вероятность того, что сын президента США Джо Байдена Хантер будет приговорен к заключению в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сиверта, Хантеру вряд ли грозит заключение под стражу. Как пояснил эксперт, в подобных случаях судьи принимают решение о наказании исходя из серьезности преступления и предыдущих судимостей. В случае Хантера, уточнил Сиверт, обычно ограничиваются условными сроками.

Байден прокомментировал обвинительный вердикт сыну

«По таким обвинениям закон рекомендует назначать условные сроки, что, вероятно, и станет приговором. <...> Закон рекомендует оценивать серьезность преступления и наличие предыдущих судимостей», — рассказал он.



При этом Сиверт подчеркнул, что Хантеру все еще грозит тюрьма — сына американского президента также обвиняют в налоговых нарушениях. По словам эксперта, это гораздо более серьезные обвинения.

«Эти обвинения гораздо серьезней и какой-то связанный с ограничением свободы приговор можно ожидать, но не к длительному сроку», — добавил Сиверт.



Ранее суд присяжных в штате Делавэр вынес Хантеру Байдену обвинение в незаконном хранении и приобретении оружия. Согласно законодательству США, максимальное наказание по этой статье составляет до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.