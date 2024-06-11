Байден прокомментировал обвинительный вердикт сыну

Байден прокомментировал приговор своему сыну

Президент США Джо Байден прокомментировал обвинительный приговор, который был вынесен его сыну Хантеру. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

По словам Байдена, он примет как есть обвинительный приговор и не станет помиловать сына. При этом президент США добавил, что все равно любит Хантера и гордится им.

«Как я сказал на прошлой неделе, я приму исход по этому делу и сохраню уважение к юридической системе в то время, как Хантер раздумывает об апелляции. <...> Многие семьи, члены которых столкнулись с проблемой зависимости разделяют чувство гордости за любимых, которые могут вернуться с темной стороны и проявляют силу и стойкость на пути восстановления», — заявил он.



Присяжные вынесли вердикт по делу сына Байдена

Напомним, что ранее суд присяжных в штате Делавэр вынес Хантеру Байдену обвинение в незаконном хранении и приобретении оружия. Теперь сыну президента грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.