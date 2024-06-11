Премьер Нидерландов рассказал о дальнейшей поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. По словам Рютте, после прихода нового правительства Нидерланды продолжат оказывать Украине военную помощь. Он также добавил, что его страна тратит около 0,3% от военных расходов на помощь Киеву.

«Мы увеличили наши расходы на оборону на 25%. И мы постоянно тратим около 0,3% на Украину. И мы продолжим это делать и в ближайшие годы. С приходом нового правительства это не изменится, а только продолжится, потому что это играет решающую роль», — рассказал политик.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен сохранить уровень финансирования Украины в 40 миллиардов евро ежегодно.