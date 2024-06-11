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Столтенберг сделал заявление о финансировании Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен сохранить уровень финансирования Украины в 40 миллиардов евро ежегодно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Столтенберг сделал заявление о финансировании Украины
© globallookpress.com

Такое заявление генсек сделал на саммите «Бухарестской девятки» в Латвии. По его словам, с начала украинского конфликта НАТО ежегодно тратила на военную помощь Украине 40 миллиардов евро, и этот показатель должен быть сохранен. Он также добавил, что этот вопрос будет поднят на саммите в США.

«Мы должны сохранить этот уровень так долго, как потребуется, чтобы обеспечить свежее финансирование каждый год. Долгосрочное гарантированное финансирование», — заявил Столтенберг.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил использовать для военных целей замороженные активы России.

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