Бразилия обозначила позицию по мирному урегулированию на Украине

В администрации президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы сообщили, что бразильский лидер провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время этого разговора да Силва подтвердил свою позицию по мирным переговорам на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно сообщению, да Силва подтвердил свою позицию, которая ранее была изложена в совместном бразильско-китайском документе. В нем сказано, что мирные переговоры по конфликту на Украине должны проводиться с участием Москвы и Киева.

«Лула подтвердил свою поддержку мирных переговоров с участием обеих сторон конфликта в соответствии с документом, подписанным советниками президента Селсу Аморимом и его китайским коллегой Ван И», — рассказали в администрации президента Бразилии.



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Ранее эту же позицию озвучил глава МИД Бразилии.