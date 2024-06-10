Глава МИД Бразилии выступил за конференцию по Украине с участием России

Руководитель Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что государство выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта. Газета.Ru

«Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными». — рассказал дипломат. Lenta.ru

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его бразильский коллега обсудили на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС перспективы сотрудничества двух стран в этом объединении и на площадке Группы двадцати (G20). ТАСС