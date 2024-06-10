Финляндия запросила разъяснений по ситуации с самолетом РФ

МИД Финляндии запросил у посольства России в Хельсинки разъяснений по поводу ситуации с возможным нарушением воздушного пространства российским самолетом. Об этом финское ведомство сообщило в социальной сети X.

Как рассказали в МИД Финляндии, ранее Министерство обороны страны сообщило о возможном нарушении воздушного пространства российским самолетом. Уточняется, что нарушение воздушных границ могло произойти в Финском заливе.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — сказано в сообщении финского ведомства.



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Напомним, что по информации финского Минобороны, 10 июня российский самолет залетел на 2,5 километра внутрь финской границы, где находился около 2 минут.