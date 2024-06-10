В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства самолетом РФ

Минобороны Финляндии утверждает, что российский самолет 10 июня нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива у города Ловииса.

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"Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно", - сказал министр обороны Антти Хяккянен.



По версии финской стороны, инцидент произошел утром 10 июня 2024 года. Российский самолет якобы пробыл в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пройдя в самой глубокой точке на 2,5 км внутрь границы. За расследование инцидента отвечает Пограничная служба, уточняется в сообщении.

В Минобороны Финляндии отмечают, что предыдущий подобный инцидент фиксировали в августе 2022 года, когда два российских истребителя, по утверждению Хельсинки, вошли в воздушное пространство Финляндии в Финском заливе.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.