Уроженка Украины осталась без титула королевы красоты

18-летняя модель с украинскими корнями Елизавета Кравец осталась без титула королевы красоты. Организаторы конкурса «Мисс Болгария» обвинили девушку в нарушении обязательств. По их словам, Кравец участвует в деятельности, которая противоречит ценностям национального конкурса. Своим поведением модель наносит ущерб репутации, имиджу и престижу организации. Об этом сообщает Maximonline.ru.

При этом руководство конкурса не стало уточнять, чем именно занимается Елизавета. Тем не менее с 3 июня девушке запретили писать свое имя вместе с завое титулом «Мисс Болгария» в соцсетях, публичных коммуникациях и финансовой корреспонденции.

Елизавета Кравец родилась на Украине. Ее мать — болгарка украинского происхождения, а отец — уроженец Украины. Когда Елизевете исполнилось 11 лет, семья Кравец переехала в Болгарию. Помимо модельной карьеры девушка всерьез увлекается бальными танцам. В активе красотки 12 медалей чемпионата страны по спортивным танцам и седьмая строчка в мировом рейтинге.

Как выглядит опальная «Мисс Болгария» — в галерее «Рамблера».