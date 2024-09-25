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Умер звезда «Левиафана» и «Солдат» Роман Мадянов

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Актер Роман Мадянов на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан», 2013 год
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Актер Роман Мадянов на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан», 2013 год 
© «Нон-Стоп Продакшн»/РИА Новости
Актер Роман Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме «Совсем пропащий», 1973 год
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Актер Роман Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме «Совсем пропащий», 1973 год 
© Мурашко/РИА Новости
Роман Мадянов в роли Гека и Николай Горлов в роли кассира в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий», 1973 год
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Роман Мадянов в роли Гека и Николай Горлов в роли кассира в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий», 1973 год 
© Киностудия «Мосфильм»/РИА Новости
Роман Мадянов, 1990 год
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Роман Мадянов, 1990 год 
© Роман Горелов/ТАСС

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Роман Мадянов в роли Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелии, 1973 год
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Роман Мадянов в роли Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелии, 1973 год 
© Киностудия «Мосфильм»/РИА Новости
Роман Мадянов в гримерной Московского академического театра имени В. Маяковского перед спектаклем, 1990 год
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Роман Мадянов в гримерной Московского академического театра имени В. Маяковского перед спектаклем, 1990 год 
© Роман Горелов/ТАСС
Роман Мадянов на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского в сцене из спектакля «Ящерица», 1990 год
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Роман Мадянов на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского в сцене из спектакля «Ящерица», 1990 год 
© Роман Горелов/ТАСС
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© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Роман Мадянов на съемочной площадке фильма режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», 2008 год
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Роман Мадянов на съемочной площадке фильма режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», 2008 год 
© Александр Рюмин/ТАСС

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Актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Роман Мадянов, режиссер Андрей Звягинцев и актер Алексей Серебряков (слева направо) на фотосессии фильма «Левиафан» в рамках 67-го Каннского кинофестиваля, 2014 год
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Актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Роман Мадянов, режиссер Андрей Звягинцев и актер Алексей Серебряков (слева направо) на фотосессии фильма «Левиафан» в рамках 67-го Каннского кинофестиваля, 2014 год 
© Денис Макаренко/РИА Новости
Роман Мадянов во время награждения премией «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Дикое поле), 2009 год
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Роман Мадянов во время награждения премией «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Дикое поле), 2009 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Роман Мадянов в роли Антона во время съемок фильма «Продается дача» режиссера Владимира Потапова, 2005 год
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Роман Мадянов в роли Антона во время съемок фильма «Продается дача» режиссера Владимира Потапова, 2005 год 
© Киностудия «Жанр»/ТАСС
Лауреат «Ники» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Петя по дороге в Царствие Небесное») Роман Мадянов (слева), 2010 год
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Лауреат «Ники» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Петя по дороге в Царствие Небесное») Роман Мадянов (слева), 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роман Мадянов на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Меридианы Тихого» во Владивостоке, 2019 год
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Роман Мадянов на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Меридианы Тихого» во Владивостоке, 2019 год 
© Виталий Аньков/РИА Новости

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Роман Мадянов, получивший приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Левиафан», на XXVIII церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в театре фольклора «Русская песня», 2015 год
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Роман Мадянов, получивший приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Левиафан», на XXVIII церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в театре фольклора «Русская песня», 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Роман Мадянов на церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в здании Международного университета, 2011 год
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Актер Роман Мадянов на церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в здании Международного университета, 2011 год 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Роман Мадянов на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, октябрь 2023 год
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Роман Мадянов на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, октябрь 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Роман Мадянов родился в 1962 году в Московской области в семье режиссера.

Впервые он сыграл в кино в девять лет — ему дали эпизодическую роль в фильме «Перевод с английского». Уже в 11 лет он получил главную роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий».

За свою карьеру Мадянов снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Легенда №17», «Союз Спасения», «Левиафан».

В начале сентября все спектакли с участием Мадянова отменили. Родные сообщали, что помимо злокачественной опухоли в легком у актера диагностировали коксартроз.