Актер Роман Мадянов родился в 1962 году в Московской области в семье режиссера.

Впервые он сыграл в кино в девять лет — ему дали эпизодическую роль в фильме «Перевод с английского». Уже в 11 лет он получил главную роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий».

За свою карьеру Мадянов снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Легенда №17», «Союз Спасения», «Левиафан».

В начале сентября все спектакли с участием Мадянова отменили. Родные сообщали, что помимо злокачественной опухоли в легком у актера диагностировали коксартроз.