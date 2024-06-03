КНР обвинила США в нагнетании напряженности в Южно-Китайском море

Власти Соединенных Штатов играют постыдную роль в нагнетании напряженности в Южно-Китайском море, используя в корыстных целях территориальные трения между КНР и Филиппинами. С таким заявлением выступил МИД Китая.

"США сыграли крайне постыдную роль. Преследуя свои геополитические корыстные цели, они поддерживают противоправные действия филиппинской стороны и используют проблему Южно-Китайского моря для провоцирования отношений, поддерживаемых между Китаем и государствами региона", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

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В нем уточняется, что Пекин всецело возлагает на Манилу ответственность за недавнюю эскалацию в регионе. Как отмечается, Филиппины нарушили свои обязательства, "провоцировали споры на море и объединились с внешними силами, демонстрируя военную мощь", а также "распространяли ложную информацию, порочащую и дискредитирующую Китай".

"Если взглянуть проницательным взглядом, становится понятно, чьим интересам служит внешняя политика Филиппин, на кого они работают, предпринимая действия на море, - говорится в заявлении. - В связи с этим страны региона должны проявлять повышенную бдительность, играть ведущую роль, твердо удерживая в своих руках мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Как заявил ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", Китай и США должны проводить ответственную политику для поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как уточнил глава государства, необходимо, чтобы будущее АТР определяла региональная общественность, а не та или иная держава

"Все наши голоса должны быть услышаны в равной степени", - пояснил он.

Трения в регионе по территориальным вопросам

В последнее время в Южно-Китайском море участились инциденты, ведущие к усилению напряженности. В частности, речь идет о вытеснении филиппинских кораблей и судов катерами береговой охраны КНР.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.