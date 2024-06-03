Саудовская Аравия не поедет на саммит по Украине в Швейцарию

Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине.

По информации дипломатических источников немецкого агентства DPA, Эр-Рияд принял решение отказаться от посещения конференции по урегулированию украинского конфликта. Такое решение связано с отказом приглашать на саммит Россию.

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Официальные лица и публичные органы власти Саудовской Аравии в настоящий момент информацию не подтверждали. Также они ее не комментировали.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит королевство 1 июня. Украинский лидер был намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками в городе Джидда и заручиться поддержкой страны в преддверии саммита в Швейцарии. Позже визит был отменен.

В России оценили решение Саудовской Аравии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для России выглядит разумным, если Саудовская Аравия откажется ехать на мирный саммит по Украине.

Если это подтвердится, это разумное решение, ничего здесь сверхъестественного нет. Есть конфликт между двумя сторонами, между Украиной и Россией. Почему на этой конференции присутствует только одна из сторон, а второй даже приглашение не прислали? Смешно в ее отсутствии обсуждать какие-то мирные инициативы Владимир Джабаров российский сенатор

Он отметил, что пример Эр-Рияда заставит другие страны задуматься, следует ли им посылать туда своих представителей, а если они примут решение участвовать, то это будут чиновники крайне невысокого уровня.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине в Швейцарии фразой «они не хотят знать правду». Депутат также подчеркнула, что все переговоры всегда ведутся при участии двух сторон. Иной подход она сочла неправильным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением.

Ряд стран отказался посетить конференцию в Швейцарии

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

28 мая глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что страны Глобального Юга не должны поддаваться давлению США и им следует пропустить конференцию.

В Китае отказались принимать приглашение на конференцию. В МИД страны прокомментировали подобное решение.

Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира Мао Нин официальный представитель МИД Китая

Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине. Документ стал первой международной декларацией, подписанной Китаем по вопросу специальной военной операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бразилия должна разорвать тесные экономические отношения с Россией и предъявить ей ультиматум. Он пожаловался на отсутствие личных контактов с президентом Бразилии Лулой да Силвой, заявив об «испорченных отношениях». По его словам, страна уделяет слишком большое внимание отношениям с Москвой.

2 июня украинский лидер указал на попытки срыва саммита в Швейцарии. Как уточнило агентство Bloomberg, президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции из-за плотного расписания.

В этот же день глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия еще не подтвердила свое участие в конференции. Политик задался вопросом, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны.