США выдали россиянам рекордное количество грин-карт

В 2023 году в США выдали россиянам рекордные 12790 грин-карт. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что это самый высокий результат с 2016 года (9774 грин-карт). В 2022 году россияне получили 9811 грин-карт.

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По данным DHS, в 2023 году выходцы с Украины получили 11210 грин-карт (11719 в 2022 году), казахстанцы — 2610 (1637 в 2022 году). Больше всего грин-карт в 2023 году получили жители соседней с США Мексики — 179830. Также в топ-5 вошли Индия (76020), Куба (74040), Доминикана (66450) и Китай (58820).