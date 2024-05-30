В США анонсировали новые санкции против России

Американские власти планируют усилить санкционное давление на Москву в попытке ограничить закупки иностранных компонентов для военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, Вашингтон беспокоит наличие у России доступа к иностранным комплектующим. Чиновник обвинил Китай в содействии этому. Адейемо отметил, что обсуждение новых ограничительных мер является одной из задач его визита в Киев.

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«Фундаментально мы не можем сделать это в одиночку Соединенными Штатами. Нам нужны наши союзники и партнеры», — сказал замглавы.

Подчеркивается, что западные страны намерены вводить санкции против любой компании и физического лица за поддержку российского ВПК. При этом Адейемо не стал сообщать подробности о предстоящих санкциях.