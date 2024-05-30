Премьер Финляндии предложил высылать беженцев в две страны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в эфире телеканала MTV3 предложил высылать беженцев в «безопасные для них страны» — Албанию и Марокко.

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Чиновник подчеркнул, что когда человек проходит через другую страну на пути в Европу, «он отправляется в опасное для жизни путешествие по Средиземному морю с контрабандистами».

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«Мы хотим развивать сотрудничество со странами [куда будут выдворяться соискатели убежища]», — отметил он.

На сегодняшний день в Финляндии обсуждается опыт Великобритании, где в апреле приняли закон об отправке мигрантов — соискателей убежища в Руанду.

Ранее сообщалось, что все страны Европейского союза (ЕС) возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве палестинскому радикальному движению ХАМАС.