Нетаньяху раскритиковал США за отказ ввести санкции против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил разочарование в отказе со стороны администрации США ввести санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи им ордера на его арест.

Слова Нетаньяху приводит газета Politico.

Советник Нетаньяху заявил еще о минимум семи месяцах боев в Газе

По словам израильского премьера, ещё несколько дней назад по санкционному вопросу был достигнут двухпартийный консенсус.

«Теперь вы говорите, что это под вопросом. Честно говоря, я удивлён и разочарован», — заявил Нетаньяху.

Ранее Axios написал о том, что в США опасаются последствий введения санкций в отношении МУС.