На Кубе сочли, что США новыми мерами хотят разделить кубинское общество

Объявленные во вторник правительством США меры, направленные, как было заявлено американскими властями, на ослабление некоторых ограничений в отношении Кубы, имеют целью разделение кубинского общества. Об этом заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Меры, объявленные правительством США, носят ограниченный характер и не поворачивают вспять жестокое воздействие и экономическое удушье, которые накладывают на кубинские семьи применение геноцидной блокады и включение [Кубы] в [американский] список стран - спонсоров терроризма", - говорится в сообщении главы кубинского МИД на его странице в X (ранее Twitter).

В Белоруссии приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ

"Эти меры направлены на то, чтобы создать разделение внутри кубинского общества, в то время как правительство США финансирует операции по дезинформации, чтобы возложить ответственность на правительство Кубы за серьезный вред, нанесенный кубинскому народу за 65 лет [существующей блокады США в отношении Кубы]", - отметил он.

США заявили во вторник о частичном ослаблении ряда ограничений в отношении Кубы для поддержки бизнеса.