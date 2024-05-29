В Белоруссии приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в стране, следует из документа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале. ДОВСЕ был заключен 19 ноября 1990 года.

Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, — следует из текста.

В марте Польша объявила о приостановке участия в ДОВСЕ, инициативу поддержали 435 депутатов, против выступили пять. Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский также уточнил, что Варшава полностью не отказывается от соглашения, поскольку на этом настояли союзники по НАТО.

До этого аналогичное решение приняли в Молдавии. Как пояснил госсекретарь Минобороны республики Валерий Мижа, правительство пошло на этот шаг из-за «коренных изменений, произошедших по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения договора».

В ноябре прошлого года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Документ прекратил свое существование для Москвы, которая прощается с ним «без сожаления», признали в МИД РФ. Полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем, констатировали в ведомстве.