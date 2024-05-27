Остановить Пашиняна: что происходит в Армении

В Армении проходят массовые акции гражданского неповиновения. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что сегодня утром активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака. Также протестующим удалось остановить движение на некоторых улицах в Ереване, затем в ситуацию вмешались силы правопорядка.

По данным РИА Новости, почти 140 участников гражданского неповиновения были задержаны полицией.

В воскресенье в столице прошел многотысячный митинг противников политики премьера Армении Никола Пашиняна.

"Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю Вас на встречу с настоящим", - заявил лидер оппозиции архиепископ Баграт Галстанян в ходе выступления у резиденции премьер-министра.

Позже политик призвал выйти на улицы всех несогласных с действиями власти.

Что сейчас происходит в Армении — в галерее "Рамблера".