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Остановить Пашиняна: что происходит в Армении

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Участники митинга оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" выдвинулись в сторону правительственных дач. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, 26 мая 2024 года
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Участники митинга оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" выдвинулись в сторону правительственных дач. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, 26 мая 2024 года 
© ТАСС
Сотрудники полиции во время акции протеста, 26 мая 2024 года
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Сотрудники полиции во время акции протеста, 26 мая 2024 года 
© ТАСС
Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года
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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года 
© ТАСС
Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года
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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года 
© ТАСС

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Участники протеста с мусорными контейнерами на проезжей части, 27 мая 2024 года
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Участники протеста с мусорными контейнерами на проезжей части, 27 мая 2024 года 
© ТАСС
Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года
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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года 
© ТАСС
Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года
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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года 
© ТАСС
Акция протеста в Ереване, 26 мая 2024 года
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Акция протеста в Ереване, 26 мая 2024 года 
© ТАСС
Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года
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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года 
© ТАСС

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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года
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Полиция во время задержания участников протеста, 27 мая 2024 года 
© ТАСС
Участники акции протеста в Ереване, 26 мая 2024 года
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Участники акции протеста в Ереване, 26 мая 2024 года 
© ТАСС

В Армении проходят массовые акции гражданского неповиновения. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что сегодня утром активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака. Также протестующим удалось остановить движение на некоторых улицах в Ереване, затем в ситуацию вмешались силы правопорядка.

По данным РИА Новости, почти 140 участников гражданского неповиновения были задержаны полицией.

В воскресенье в столице прошел многотысячный митинг противников политики премьера Армении Никола Пашиняна.

"Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю Вас на встречу с настоящим", - заявил лидер оппозиции архиепископ Баграт Галстанян в ходе выступления у резиденции премьер-министра.

Позже политик призвал выйти на улицы всех несогласных с действиями власти.

Что сейчас происходит в Армении — в галерее "Рамблера".

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