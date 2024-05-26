В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли из-за его отказа предоставить Зеленскому оружие. Об этом заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин сказал, что «уже четко известно»: покушение на словацкого премьера было совершено из-за того, что он отказывался предоставить киевскому режиму военную помощь.

«По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского», — заявил Соскин.

Он предположил, что ситуация с Фицо может сказаться кризисом во многих западных институтах. Ситуацию усугубили угрозы еврокомиссара Оливера Вархели в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Данные угрозы могли повлиять и на премьера Венгрии Виктора Орбана. По мнению Соскина, Орбан опасается, что угрозы в адрес Кобахидзе могут распространиться на всех, кто не поддерживает линию Запада. В итоге Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО.

В воскресенье словацкие медики сообщили, что премьер-министр Роберт Фицо в понедельник пройдет контрольное медицинское обследование.