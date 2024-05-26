Премьер Словакии пройдет контрольное обследование в понедельник

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, госпитализированный с ранениями после покушения, в понедельник пройдет контрольное медицинское обследование. Об этом сообщили в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице, где находится Фицо, передает Tvnoviny.

«Развитие состояния здоровья премьер-министра Роберта Фицо в воскресенье соответствует прогнозам консилиума медиков. Контрольные обследования продолжатся в понедельник, 27 мая», — сказано в заявлении больницы.

Накануне медики отмечали, что прогноз позитивный, состояние премьера улучшилось.

Фицо был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями после покушения, устроенного 71-летним Юраем Цинтулой.

Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо после выездного заседания правительства Словакии в Хандлове, которое состоялось 15 мая.

Стрелок был взят под стражу Специализированным уголовным судом. На допросе он заявил, что поддерживает Киев и не согласен с политическим курсом властей Словакии.

Ранее в СВР рассказали, кто стоит за исполнителем покушения.