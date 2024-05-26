В Молдавии назвали дату переговоров о вступлении в ЕС

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в конце июня. Такое предположение сделала вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова, пишет Agora.

Герасимова рассказала, что 24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором, возможно, будет принято решение о проведении межправительственной конференции.

По ее словам, конференция может пройти между встречей министров иностранных дел ЕС и встречей глав государств ЕС. Участвовать в ней будет «небольшая группа представителей властей Молдавии».

Ранее в Молдавии назначили референдум о вступлении в ЕС на 20 октября.