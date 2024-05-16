Названа дата референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Парламент Молдавии назначил референдум о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение о проведении референдума приняли депутаты от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности. Инициативу поддержали 56 депутатов.

«Назначить на 20 октября 2024 года проведение конституционного республиканского референдума», — говорится в соответствующем постановлении.

Напомним, что с инициативой референдума выступила президент Молдавии Майя Санду еще в декабре 2023 года. Ее подержал Конституционный суд республики. При этом оппозиция страны выступала против этого, указывая, что в обществе нет единого мнения относительно референдума. Молдавия имеет статус страны-кандидата в ЕС с июня 2022 года.