В России заявили о прерванных контактах «арктической пятерки»

Контакты «арктической пятерки», в которую входят Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, прерваны. Об этом сообщил МИД России Максим Мусихин.

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По его словам, раньше входящие в «пятерку» страны в доверительном ключе обсуждали проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, а также информировали друг друга о готовящихся шагах. Однако в настоящее время данный механизм отсутствует.

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При этом Мусихин подчеркнул, что разрыв контактов произошел не по инициативе России. Он уточнил, что« фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

Ранее канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Он отметил, что у США и Канады есть всего пять ледоколов и строительство новых только планируется.