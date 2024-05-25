Вашингтон поставил ультиматум Москве: что сказал глава МИД Польши Сикорский

Вашингтон после начала СВО поставил Москве ультиматум, предупредив, что если ВС РФ применят ядерное оружие, то США уничтожат все российские цели на территории Украины обычным оружием. Что еще рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, есть ли шанс применения ядерного оружия?

Что МИД Польши рассказал об угрозах Вашингтона

После начала СВО США пригрозили России нанести удар по ее позициям на Украине в случае применения ей ядерного оружия, рассказал в интервью The Guardian министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Американцы сказали русским, что, если они взорвут ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, США поразят все их [позиции] на Украине обычным оружием», — сказал министр.

Кто сделал такое заявление из американских представителей и кому оно было адресовано в РФ, министр не уточнил.

Сикорский отметил, что если ограничение на применение ядерного оружия будет нарушено, то сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, будут обладать ядерным оружием, это точно не понравится КНР.

Кроме того, глава МИД Польши раскритиковал осторожную политику европейских стран в отношение российских ограничений и красных линий, призвав «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы президент России Владимир Путин мог только догадываться о намерениях западных стран.

«Постоянные заявления о том, что представляет собой наша собственная красная линия, лишь побуждают Москву адаптировать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся добровольным ограничениям», — отметил министр.

Применит ли Россия ядерное оружие

С самого начала СВО западные политики обвиняли Москву в намерении применить ядерное оружие, однако российские власти заявляли об обратном, отмечая, что сценарий использования этого арсенала описан в указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Условиями для возможности применения РФ ядерного оружия являются:

а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников;

б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников;

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

г) агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Вечером 24 мая украинские военные блогеры опубликовали фото, предположительно, поврежденных антенн РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае, передает Telegram-канал «Военный осведомитель». В свою очередь сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию о предположительной атаке на РЛС «Воронеж» и заявил, что заказчиком преступления выступают США. По его словам, данный объект является ключевым элементом Системы боевого управления стратегическими ядерными силами.

Что известно о российских учениях по применению ТЯО

6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как заявили 6 мая 2024 года в Минобороны РФ, учения в том числе являются ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

В этот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине.

Путин рассказал, что может гарантировать России победу

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, что провоцирование Западом новой волны напряженности на Украине требует ответных мер со стороны Москвы, обратив внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Великобритании и США, которые ранее «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

6 мая в Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия. Также учения по применению ТЯО прошли в Белоруссии, где размещены российские средства поражения. Арсенал российского нестратегического ядерного оружия, по оценкам западных экспертов, — крупнейший в мире.