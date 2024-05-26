Лукашенко раскрыл рецепт своего салата "Молодость", которым угощал Путина

Раскрыт рецепт "фирменного" салата президента Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает "Комсомольская правда Беларусь".

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В материале обратили внимание, что этим блюдом белорусский лидер угощал своего российского коллегу Владимира Путина. Издание напомнило видео, которое было ранее опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

На архивном видео Лукашенко готовил подобный салат, называя его "антиковидным". Главный ингредиент блюда - зеленый лук-перо. Его вкус подчеркивают огурцы и морская соль.

Салат обильно заправляют сметаной, в конце можно добить тертое яйцо. Накануне стало известно, что Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления "Молодость". Во время неформального ужина на стол подавались блюда исключительно народной, деревенской кухни.

В список вошли драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.