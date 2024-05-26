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Лукашенко раскрыл рецепт своего салата "Молодость", которым угощал Путина

Раскрыт рецепт "фирменного" салата президента Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает "Комсомольская правда Беларусь".

Лукашенко раскрыл рецепт своего салата "Молодость", которым угощал Путина
© Гавриил Григоров/РИА Новости

В материале обратили внимание, что этим блюдом белорусский лидер угощал своего российского коллегу Владимира Путина. Издание напомнило видео, которое было ранее опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

На архивном видео Лукашенко готовил подобный салат, называя его "антиковидным". Главный ингредиент блюда - зеленый лук-перо. Его вкус подчеркивают огурцы и морская соль.

Салат обильно заправляют сметаной, в конце можно добить тертое яйцо. Накануне стало известно, что Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления "Молодость". Во время неформального ужина на стол подавались блюда исключительно народной, деревенской кухни.

В список вошли драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

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