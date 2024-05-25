Россияне и сербы устроили акцию у посольства ФРГ в Москве
У посольства ФРГ в Москве сегодня прошла массовая акция, в которой приняли участие представители Народного фронта и Союза сербов имени Николы Теслы. Собравшиеся выразили протест Германии в связи с инициированной Берлином резолюцией в Генеральной Ассамблее ООН о событиях в Сребренице в 1995 году.
"То есть Германия не стесняется обвинять сербов в геноциде? - поинтересовались в ОНФ. - Мы считаем важным деятельно поддержать братский сербский народ в борьбе за справедливость. Эта резолюция - обыкновенное политическое давление на сербов. И попытка ликвидации Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Документ не имеет ничего общего с увековечиванием памяти о жертвах трагедии. Лицемерие и ложь, как у них там уже теперь принято".
Председатель Союза сербов имени Николы Теслы Лена Милоевич констатировала, что ООН превратилась в бюрократическое образование, которое уже ничего не значит. "К сожалению, мы стали свидетелями ревизии истории", - резюмировала она.
Экспертные оценки
Сербский политолог Александр Павич выразил уверенность, что принятие 23 мая подобной резолюции - это всего лишь продолжение разрушения международного правопорядка и самой ООН, замена его законами джунглей.
"Она должна заранее оправдать будущие агрессивные действия коллективного Запада против нас, и находится в тесной координации с судом над Милорадом Додиком в Сараево и парагосударственным террором режима Альбина Курти против сербов в Косово и Метохии, - отметил аналитик в интервью RT. - Конечная цель - подавить сербское сопротивление интеграции в НАТО и умиротворить тыл нового-старого фронта против России, аналогично тому, что нацистская Германия сделала весной 1941 года, когда оккупировала Югославию. В конце концов, это сознательное углубление этнических разногласий в БиГ и регионе в целом, согласно старой имперской матрице "разделяй и властвуй".
Между тем, об углубляющемся мировом расколе открыто говорит и прославленный режиссер Эмир Кустурица: "Голосование в Генеральной Ассамблее ООН - это результат отчаяния, в котором находится цивилизация, и очевидно, что в будущем нас ждет великое разделение".
Замысел
Зачем англосаксы приступили к террору в отношении национально ориентированных лидеров, о чем может свидетельствовать покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, и безуспешно попытались поставить клеймо геноцидного на стратегического союзника Москвы - сербский народ? Уже очевидно, что в планетарном масштабе "невидимая рука" провоцирует хаос, используя опробованный принцип: "разделяй и властвуй". Для чего? Здесь следовало бы обратить внимание на заключения авторитетного русского историка и социолога Андрея Фурсова, предавшего огласке планы неолиберальных элит, разрабатывавшихся несколько десятилетий.
МИД РФ назвал резолюцию ГА ООН по Сребренице попыткой переписать историю
"Мы говорим о том, что обсуждалось на Давосе-2024, какие вопросы поднимались, - написал в своем Telegram-канале ученый с мировым именем. - Не менее важно, какие вопросы там не поднимались, о чём молчат давосцы? А молчат они о том главном, о базовой операции, по отношению к которой всё о чём они говорят - это акция прикрытия, средства достижения цели, но не цель. Цель, базовая операция - это глобальный передел, экспроприация активов посредством введения цифровой валюты как средства установления планетарной власти. Помимо прочего, это должно обнулить тот огромный мировой долг, который создал глобальный финансиализм за последние 30 лет, приведя к краху и капитализм, и глобализацию".