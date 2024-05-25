Россияне и сербы устроили акцию у посольства ФРГ в Москве

У посольства ФРГ в Москве сегодня прошла массовая акция, в которой приняли участие представители Народного фронта и Союза сербов имени Николы Теслы. Собравшиеся выразили протест Германии в связи с инициированной Берлином резолюцией в Генеральной Ассамблее ООН о событиях в Сребренице в 1995 году.

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"То есть Германия не стесняется обвинять сербов в геноциде? - поинтересовались в ОНФ. - Мы считаем важным деятельно поддержать братский сербский народ в борьбе за справедливость. Эта резолюция - обыкновенное политическое давление на сербов. И попытка ликвидации Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Документ не имеет ничего общего с увековечиванием памяти о жертвах трагедии. Лицемерие и ложь, как у них там уже теперь принято".

Председатель Союза сербов имени Николы Теслы Лена Милоевич констатировала, что ООН превратилась в бюрократическое образование, которое уже ничего не значит. "К сожалению, мы стали свидетелями ревизии истории", - резюмировала она.

Экспертные оценки

Сербский политолог Александр Павич выразил уверенность, что принятие 23 мая подобной резолюции - это всего лишь продолжение разрушения международного правопорядка и самой ООН, замена его законами джунглей.

"Она должна заранее оправдать будущие агрессивные действия коллективного Запада против нас, и находится в тесной координации с судом над Милорадом Додиком в Сараево и парагосударственным террором режима Альбина Курти против сербов в Косово и Метохии, - отметил аналитик в интервью RT. - Конечная цель - подавить сербское сопротивление интеграции в НАТО и умиротворить тыл нового-старого фронта против России, аналогично тому, что нацистская Германия сделала весной 1941 года, когда оккупировала Югославию. В конце концов, это сознательное углубление этнических разногласий в БиГ и регионе в целом, согласно старой имперской матрице "разделяй и властвуй".

Между тем, об углубляющемся мировом расколе открыто говорит и прославленный режиссер Эмир Кустурица: "Голосование в Генеральной Ассамблее ООН - это результат отчаяния, в котором находится цивилизация, и очевидно, что в будущем нас ждет великое разделение".

Замысел

Зачем англосаксы приступили к террору в отношении национально ориентированных лидеров, о чем может свидетельствовать покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, и безуспешно попытались поставить клеймо геноцидного на стратегического союзника Москвы - сербский народ? Уже очевидно, что в планетарном масштабе "невидимая рука" провоцирует хаос, используя опробованный принцип: "разделяй и властвуй". Для чего? Здесь следовало бы обратить внимание на заключения авторитетного русского историка и социолога Андрея Фурсова, предавшего огласке планы неолиберальных элит, разрабатывавшихся несколько десятилетий.

МИД РФ назвал резолюцию ГА ООН по Сребренице попыткой переписать историю