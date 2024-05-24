Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал проходящие в районе Тайваня учения вооруженных сил Китая, а также оценил вероятность проведения военной операции китайской армии в этом регионе в обозримой перспективе.

23 мая Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила о начале учений «Совместный меч - 2024А» вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь. В них принимают участие сухопутные и ракетные войска, а также ВМС и ВВС. Как говорилось в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, учения должны «стать предупреждением сепаратистским силам». Кроме того, ранее армия Китая опубликовала компьютерную анимацию ракетного удара по Тайваню. До этого, 20 мая, на Тайване прошла церемония вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ. Вместе с тем издание Global Press ранее сообщило, что Китай намерен начать операцию по возвращению Тайваня уже в начале лета 2024 года.

В настоящее время оценивать политику Китая достаточно сложно, отметил эксперт.

Она настолько долгоиграющая и продуманная на долгие годы вперед, что я сомневаюсь в том, что сейчас могут начаться боевые действия вокруг Тайваня. Думаю, своими учениями Китай показывает Соединенным Штатам, которые опять начали играться в санкционную политику, что он готов на различные меры реагирования, в том числе и по Тайваню. Подобных учений ранее было уже много, и, более того, многие ожидали, что после визита [бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси] Пелоси на Тайвань выступивший против этого Китай обязательно начнет работу по возвращению острова. Но этого не произошло. Сейчас же все говорят о желании Китая «сделать подарок» новому президенту Тайваня... Но, полагаю, они [китайские военные] сейчас просто побряцают оружием, и не более того. Они в очередной раз продемонстрируют свою боевую готовность. Многие эксперты говорят о том, что если Китай и начнет какие-то движения в сторону Тайваня, то это произойдет не ранее 2025-2027 годов. Я тоже склоняюсь к этой мысли. Но если все случится раньше, значит, переоборудование мироустройства пойдет еще быстрее. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Военный потенциал Китая и Тайваня несоизмерим, подчеркнул аналитик.

«Однако тут стоит учитывать, что за последние столетия Китай ни разу не выигрывал крупных войн. Это мое мнение... И не факт, что Китай, даже обладая мощной и психологически подготовленной армией, сейчас начнет развязывать какую-то войну. Но Тайвань для Китая – это «на один зуб», если, конечно, США сейчас «не впишутся» за этот остров. Однако тут нужно помнить о такой версии, что как только Америка окончательно выведет к себе на территорию с Тайваня производство современнейших чипов, то он просто перестанет быть ей нужен», — отметил эксперт.

Говоря о роли Вашингтона в противостоянии Тайваня с материковой частью Китая, Михайлов напомнил, что в настоящее время товарооборот между США и КНР крайне высок, несмотря на санкции в ряде областей.

«Поэтому Китай пока не будет предпринимать каких-то экстраординарных действий. Но когда торговый баланс КНР с членами БРИКС существенно увеличится, когда Китай получит определенные позиции в Европейском союзе, где он работает очень плотно, тогда мы сможем увидеть жесткое обострение в китайско-американских отношениях», — заключил Михайлов.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и подходит к опасному порогу войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», под которой подразумевается независимость острова.