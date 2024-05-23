Китай намерен начать операцию по возвращению Тайваня уже в начале лета. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Китая пишет в соцсети X издание Global Press.

Информация появилась на фоне начала масштабных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Заместитель главы управления разведки Генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что военная разведка зафиксировала появление возле острова летательных аппаратов и кораблей, пишет ТАСС.

«К настоящему времени в прилегающих к Тайваньскому проливу районах зафиксировано появление 15 военных кораблей, 16 кораблей Морской полиции и 33 летательных аппаратов», - пояснил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. В США заявляют, что привержены политике «одного Китая», но продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружение на остров. Накануне Пекин сообщил о введении санкций против 12 военно-промышленных компаний США и их топ-менеджеров в ответ на продажу американского оружия Тайваню.