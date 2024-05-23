Вучич накинул флаг Сербии после принятия резолюции о Сребренице

Президент Сербии Александр Вучич в знак протеста накинул на плечи и спину сербский национальный флаг после принятия резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС из зала ГА.

По данным агентства, сотрудники службы безопасности ООН потребовали от Вучича снять флаг с плеч, но он отказался, сказав, что никто «не отнимет у него его флаг».

«Сдаться - не наш выбор! Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом», — написал он после этого у себя в соцсетях, прикрепив к посту свою фотографию на ГА ООН.

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Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице», хотя Белград выступал против нее, указывая, что никогда не согласится с этим нарративом. В связи с решением ГА в Сербии 23 мая звонили колокола на православных церквях, а на бигбордах был размещен слоган «Мы не геноцидный народ. Помним». Кроме того Белград украсили национальными флагами.