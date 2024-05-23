ГА ООН приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице»

Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, резолюцию одобрили 84 страны, 19 проголосовали против, еще 68 — воздержались.

Инициаторами резолюции выступили Германия, Босния и Герцеговина и ряд других стран. При этом против нее резко высказались в Белграде и руководство боснийских сербов. Там заявляли, что никогда не согласятся с нарративом о геноциде в Сребренице, а также указывали, что ее продвижение ведет Боснию и Герцеговину к распаду.