США могут ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах

В СМИ появились подробности возможных санкций США в отношении Грузии. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Politico.

Отмечается, что Вашингтон может наложить санкции на грузинских политиков, которые принимали участие в разработке или продвижении закона об иностранных агентах. В числе возможных ограничений называют запрет на поездки в США для таких политиков, а также прекращение стратегического диалога с Тбилиси. При этом санкции также могут быть расширены на тех грузинских политиков, которых обвиняют в коррупции и препятствовании евроатлантической интеграции Грузии.

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14 мая парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», рассмотрение которого вызвало в стране волну протестов. Позже президент страны Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето, но этот шаг сам по себе не помешает парламенту утвердить инициативу.