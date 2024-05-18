Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала на брифинге, что наложила вето на принятый парламентом республики законопроект «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах). Об этом пишет РИА «Новости».

Закон об иноагентах был принят во вторник, 14 мая, в третьем, окончательном чтении.

«Я наложила вето на «русский закон», — подчеркнула Зурабишвили.

Напомним, что в апреле правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. Этот шаг вызвал бурную общественную дискуссию, в течение месяца в столице страны проходили акции протеста.

Зурабишвили выражала поддержку демонстрантам, призывала западные страны повлиять на власти республики и добиться отмены закона. Кроме того, она предупредила, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения.