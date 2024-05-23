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Вучич обвинил Германию в запугивании стран-членов ООН

Германия запугивала страны-члены ООН, чтобы протолкнуть резолюцию о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее организации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает «РИА Новости».

Вучич обвинил Германию в запугивании стран-членов ООН
© globallookpress.com

Он указал, что во время Второй мировой войны Сербия была настроена антинацистки, за что «заплатила миллионом жизней сербов, которых убили немецкие и хорватские нацисты». Несмотря на это, Берлин предложил резолюцию о «геноциде в Сребренице», а не сербов. По мнению Вучича, так произошло, потому что ФРГ была нужна именно эта резолюция в данный конкретный момент и для этого Германия оказывала большое давление на государства-члены ООН, чтобы ее приняли.

«Почему вы запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это европейские, демократические ценности — или вы думали, что я не смогу сказать об этом? У меня десятки таких примеров», — отметил он, добавив, что никому не следует «недооценивать сербов, потому что все все понимают».

Ранее сообщалось, что ГА ООН приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице», хотя Белград выступал против нее, указывая, что никогда не согласится с этим нарративом. В связи с решением Генассамблеи в Сербии 23 мая звонили колокола на православных церквях, а на бигбордах был размещен слоган «Мы не геноцидный народ. Помним». Кроме того Белград украсили национальными флагами.

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