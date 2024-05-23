Вучич обвинил Германию в запугивании стран-членов ООН

Германия запугивала страны-члены ООН, чтобы протолкнуть резолюцию о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее организации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает «РИА Новости».

Он указал, что во время Второй мировой войны Сербия была настроена антинацистки, за что «заплатила миллионом жизней сербов, которых убили немецкие и хорватские нацисты». Несмотря на это, Берлин предложил резолюцию о «геноциде в Сребренице», а не сербов. По мнению Вучича, так произошло, потому что ФРГ была нужна именно эта резолюция в данный конкретный момент и для этого Германия оказывала большое давление на государства-члены ООН, чтобы ее приняли.

«Почему вы запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это европейские, демократические ценности — или вы думали, что я не смогу сказать об этом? У меня десятки таких примеров», — отметил он, добавив, что никому не следует «недооценивать сербов, потому что все все понимают».

Ранее сообщалось, что ГА ООН приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице», хотя Белград выступал против нее, указывая, что никогда не согласится с этим нарративом. В связи с решением Генассамблеи в Сербии 23 мая звонили колокола на православных церквях, а на бигбордах был размещен слоган «Мы не геноцидный народ. Помним». Кроме того Белград украсили национальными флагами.